Министр прокомментировал предложение о возврате детских садов в подчинение Министерства образования

2018-04-25 13:11 | www.apa.az | 8

Министр образования Джейхун Байрамов выразил отношение к озвученному в докладе омбудсмана за 2017 год предложению в связи с возвратом детских садов в подчинение Министерства образования.

Как сообщает АПА, напомнив о принятом в прошлом году законе «О дошкольном образовании», министр сказал о нормативно-правовых актах и соответствующем указе, подписанном в связи с внедрением дошкольного образования в стране: «Функции правительства, касающиеся дошкольного образования, полностью отражены в законодательстве. В азербайджанском законодательстве в точной форме отражено, к какой конкретно исполнительной структуре относятся функция ответственности за содержание, функция сохранения дошкольных учреждений и другие».