Прогноз погоды на завтра

2018-04-25 13:13 | www.apa.az | 6

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами будет туман, подует юго-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 17-22° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 55-65%.

В районах Азербайджана 22 апреля временами ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 21-26°, в горах ночью 2-7°, днем 11-16° тепла.