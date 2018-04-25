Прогноз синоптиков на четверг

2018-04-25 13:49 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами будет туман, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 7-10°, днем - 17-22° тепла, в столице - ночью 8-10°, днем - 19-21° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 55-65%.

В районах Азербайджана 26 апреля временами ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 21-26°, в горах - ночью 2-7°, днем - 11-16° тепла.