Встреча Ильхама Алиева с Эрдоганом - ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

2018-04-25 13:53 | www.oxu.az | 7

В Анкаре проходит встреча один на один между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Oxu.Az, после встречи будет проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В конце заседания ожидается подписание ряда документов между двумя странами. Затем президенты выступят с заявлениями для прессы.

Отметим, что визит Ильхама Алиева является первым зарубежным визитом после переизбрания его президентом Азербайджана.

13:38

Во Дворце президента Турецкой Республики состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны обеих стран.

После завершения церемонии между президентами началась встреча один на один.

Затем начнется заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, после которого президенты выступят с заявлениями для прессы.

09:57

Находящийся с официальным визитом в Анкаре президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт президента Турции.

Было отмечено, что Р.Т.Эрдоган днем в среду встретит президента Азербайджана Ильхама Алиева в своей резиденции. После этого состоится встреча лидеров двух стран тет-а-тет. Главы государств обсудят нынешнее состояние двусторонних связей и их дальнейшее расширение, основные темы в регионе и на международной арене.

После встречи президенты двух стран примут участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. После заседания Совета будут подписаны документы между Азербайджаном и Турцией. Затем президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проведут совместную пресс-конференцию.

Встреча завершится официальным обедом.

Отметим, что 24 апреля начался официальный двухдневный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию. Это первый официальный визит в зарубежную страну одержавшего победу на президентских выборах 11 апреля главы государства Ильхама Алиева.

Визит президента Ильхама Алиева завершится 25 апреля.