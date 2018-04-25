В Турции проведена церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева

2018-04-25 13:14 | www.apa.az | 7

Во Дворце президента Турецкой Республики состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны обеих стран.

После завершения церемонии между президентами началась встреча один на один.

Затем начнется заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, после которого президенты выступят с заявлениями для прессы.