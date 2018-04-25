Путину доложили точное число сбитых в Сирии ракет

2018-04-25 14:15 | www.oxu.az | 8

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской доложил президенту России Владимиру Путину, что получены данные разведки, которые подтверждают уничтожение находящимися на вооружении Сирии зенитными ракетными системами «Панцирь», «БУК», «С0125» и др. 46 крылатых ракет, выпущенных коалицией.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Рудской добавил, что часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок. При этом он подчеркнул, что эти ракеты могли упасть на гражданские объекты и привести к гибели мирных жителей.

Али Мамедов

