Пресс-секретарь «ASAN xidmət» перешел в Минсельхоз

2018-04-25 14:18 | www.oxu.az | 7

Сотрудник «ASAN xidmət» Анар Гусейнов перешел в Министерство сельского хозяйства.

Как передает Oxu.Az, он будет исполнять обязанности главы отдела по связям с общественностью и информационной политике министерства.

Учитывая деятельность Анара Гусейнова в «ASAN xidmət», можно предположить, что в скором времени он внедрит новый подход в работе Министерства сельского хозяйства.

Отметим, что Анар Гусейнов начал трудовую деятельность ведущим новостей на Общественном телевидении (ITV). После этого он работал главой пресс-службы в Центре стратегических исследований и в отеле «Jumeirah Bilgah Beach Hotel».

В 2013 году был назначен руководителем отдела информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Эльвин Пашазаде

