Проходит встреча один на один между президентами Турции и Азербайджана

2018-04-25 13:26 | www.apa.az | 7

В Анкаре проходит встреча один на один между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Как сообщает АПА, после встречи будет проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В конце заседания ожидается подписание ряда документов между двумя странами. Затем президенты выступят с заявлениями для прессы.

Отметим, что визит Ильхама Алиева является первым зарубежным визитом после переизбрания его президентом Азербайджана.