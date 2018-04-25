Рамиль Усубов произвел назначение

2018-04-25 14:25 | www.oxu.az | 7

В одно из отделений полиции Баку назначен новый начальник.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, соответствующим приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова полковник полиции Ясер Ибадов назначен начальником 11-го отделения полиции Управления полиции Гарадагского района.

Отметим, что ранее Ясер Ибадов был начальником 1, 2, 3 и 4-го отделений полиции Сумгайытского городского отделения полиции, работал замначальника по службе Управления полиции Гарадагского района.