Хаос в Ереване: стягивается живая сила и спецтехника - ФОТО

2018-04-25 14:33 | www.oxu.az | 7

В Армении продолжаются массовые акции протеста - сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна снова перекрыли улицы Еревана.

Как передает Oxu.Az, в центр армянской столицы стягивают живую силу и спецтехнику.

Напомним, 23 апреля, после недели массовых протестов, экс-президент республики Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста главы кабмина. В течение недели после его отставки фракции Национального собрания должны выдвинуть своих кандидатов на премьерскую должность. По задумке Пашиняна, правительство возглавит «кандидат от народа», после чего в стране будут проведены досрочные парламентские выборы.

По центру города практически нельзя проехать, стоящие в пробке люди сигналят, машут руками и выкрикивают лозунги. Ранее на площадь прибыл предводитель протестов Никол Пашинян.

Участники акций протеста также перекрыли дорогу из города в международный аэропорт Звартноц.

Али Мамедов

