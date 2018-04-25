Модернизация одного из крупнейших химзаводов в Азербайджане выполнена на треть

2018-04-25 13:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Проект реконструкции и модернизации завода "Этилен-Полиэтилен" ПО "Азерикимья" азербайджанской госкомпании SOCAR выполнен на 33,5 процента, сказал заместитель исполнительного директора по инвестициям и развитию ПО Орхан Джафаров в среду в ходе Международной конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - Реализация проектов и технические решения" в Баку.

По словам заместителя исполнительного директора, строительство новых установок началось в прошлом году, и охватит период до конца 2019 года.

"В результате реализации проекта производство этилена вырастет со 100-105 тысяч тонн до 192 тысяч тонн в год, производство пропилена с 50-55 до 187 тысяч тонн в год. Эксплуатационный срок завода увеличится еще на 20 лет. В частности, будет построено четыре новых печи парового пиролиза, установка по обработке водорода PSA, что позволит довести очистку фракции водорода до 99,9 процентов. Также планируется строительство новой установки электролиза водорода, новой установки очистки ППФ, очищающей сырье от загрязняющих веществ и ядов (сера, вода, мышьяк, ртуть, фосфин, моно и углекислый газ), строительство установки для очистки сухого газа, новый DCS для EP-300, а также строительство нового хранилища для этилена и пропилена", - рассказал Джафаров.

Заместитель исполнительного директора отметил, что на сегодняшний день проект в целом завершен на 33,5 процента.

"Инжиниринговые работы завершены на 88,3 процента, закупки на 45,9 процента, а непосредственно строительство на 13,7 процента. В рамках проекта количество работников на объекте составляет 950 человек, а на пике оно достигнет двух тысяч человек", - сказал Джафаров.