Министр спорта Армении подал в отставку и присоединился к акции протеста

2018-04-25 13:49 | www.apa.az | 7

Министр спорта Армении подал в отставку и присоединился к акции протеста.

Как сообщает АПА со ссылкой на www.aysor.am, исполняющий обязанности министра спорта и по вопросам Армении Грачья Ростомян представил заявление об отставке.

«Осознавая важность момента и ответственность каждого гражданина перед армянской государственностью, я подаю в отставку с поста и.о. министра спорта и по делам молодежи Армении. Являясь сторонником партии «Процветающая Армения», я поддерживаю призыв председателя партии Гагика Царукяна к общенациональной мобилизации и лично выхожу на улицу», - говорится в его заявлении.

«Своих коллег по Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» призываю без раздумий присоединиться к народу и подчиниться его требованиям. На данный момент нет ничего важнее, чем поиск мирного выхода из ситуации для страны. По моему глубокому убеждению, этот выход на Площади, рядом с народом», - написан на своей странице Facebook Ростомян.