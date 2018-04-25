Для сотрудников Администрации построят еще одно жилое здание

2018-04-25 14:37 | www.oxu.az | 7

Исполнительная власть города Баку дала разрешение на строительство нового шестиблочного 20-этажного жилого здания для сотрудников Администрации президента.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по строительству и архитектуре, заказчиком строительного объекта является Управление по делам президента.

Разрешение на строительство было дано 12 апреля. Для строительства здания был выделен участок в три гектара (2983.93 кв метров).

Здание будет расположено по адресу: Баку, Хатаинский район, пересечение проспекта Гянджи и улицы И.Зульфугарова, квартал 2942 A.

Строительство здания будет осуществлять ООО «Kontinent İnşaat».