Для сотрудников Администрации президента будет построено новое жилое здание

2018-04-25 13:52 | www.apa.az | 6

Исполнительная власть города Баку 12 апреля дала разрешение на строительство нового 20-этажного здания для сотрудников Администрации президента.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете по градостроительству и архитектуре, на строительство выделена территория площадью в 3 гектара. Здание будет располагаться по адресу: город Баку, Хатаинский район, пересечение проспекта Гянджи и улицы И.Зульфугарова, в квартале 2942 A. Строительство здания осуществит ООО Kontinent İnşaat.