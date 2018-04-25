Россия передаст Сирии новые средства ПВО

2018-04-25 13:54 | www.apa.az | 7

В ближайшее время Россия поставит Сирии новые средства ПВО.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.



«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — сказал он.

По его словам, сирийское Минобороны «детально проанализировало» результаты отражения ракетного удара США и их союзников.

«На его основе уже внесен ряд изменений в систему противовоздушной обороны страны, что еще больше повысит ее надежность», — отметил Рудской.





Ранее СМИ сообщили, что Россия может начать поставлять Сирии комплексы С-300 «Фаворит» для создания эшелонированной системы ПВО.

В Кремле отказались комментировать вероятность подобных поставок. Как, в свою очередь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию еще не решен, нужно дождаться решений Москвы и Дамаска.





Напомним, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили 105 ракет, 83 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны.

Для отражения удара сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».





