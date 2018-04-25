Пашинян выдвинут на пост премьер-министра Армении

2018-04-25 14:44 | www.oxu.az | 6

Армянский оппозиционный лидер Никол Пашинян станет премьер-министром, если за его кандидатуру проголосуют 53 из 105 депутатов однопалатного парламента страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, сторонники Пашиняна уже заручились поддержкой 40 парламентариев. Об этом сообщил депутат от оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян.

«Для того, чтобы парламент избрал Пашиняна премьер-министром страны, нужны 53 голоса депутатов.

У фракции «Елк» и примкнувшей к акциям протеста партии «Процветающая Армения» есть всего 40 голосов. Нужны еще 13 голосов от правящих республиканцев и фракции «Дашнакцутюн».

Я думаю, что мы сможем собрать эти голоса», - заявил Марукян.

Он отметил, что «Елк» намерена официально выдвинуть кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства.

Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» - девятью, «Дашнакцутюн» - семью. Еще 31 место у блока «Царукян».

Али Мамедов

