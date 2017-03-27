Консорциум TAP приобрел более 90% земельных участков по маршруту прокладки трубопровода в Италии

2017-03-27 18:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, приобрел более 90 процентов земельных участков по маршруту прокладки трубопровода в Италии, говорится в понедельник в сообщении на сайте консорциума.

«Все частные земли для прокладки трубопровода приобретены. Необходимо приобрести еще три земельных участка. Кроме того, рассматриваются возможности приобретения дополнительных земель», - говорится в сообщении.

Как отмечают в консорциуме, чтобы избежать какого-либо воздействия строительных работ на пляж Сан-Фока в Италии, TAP строит 1,5-километровый микротоннель, который минимизирует воздействие на окружающую среду и сделает трубопровод невидимым.

Чтобы начать строительство микротоннеля на участке, расположенном примерно в 800 метрах от берега, необходимо переместить и сохранить 231 оливковое дерево.

После завершения строительства трубопровода в 2019 году оливковые деревья будут возвращены и посажены в том же месте, говорится в сообщении.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)