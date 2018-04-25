Для СМИ определены новые наказания

2018-04-25 14:56 | www.oxu.az | 6

В Кодекс административных правонарушений Азербайджана предлагается добавить статью 517 -2.15.

Как передает Oxu.Az, согласно проекту, направленному президентом Азербайджана в Милли меджлис, за несоблюдение средствами массовой информации специального режима деятельности на территории, где объявлено военное положение, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические – от 6000 до 8000 манатов.

Проект будет вынесен на обсуждение в ходе пленарных заседаний Милли меджлиса 1 и 4 мая.