Министр обороны Азербайджана совершит официальный визит в Китай

2018-04-25 16:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По приглашению члена Государственного cовета Китайской Народной Республики, министра национальной обороны КНР генерал-полковника Вэя Фэнхэ, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 26 апреля отправится в Пекин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

В рамках официального визита предусмотрены встречи с официальными лицами военно-политического руководства и других государственных структур КНР в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.

В ходе посещения предприятий военно-промышленного комплекса Китая, азербайджанская делегация ознакомится с современной военной техникой и другой продукцией военного назначения, способными усилить военный потенциал Азербайджанской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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