Посол Израиля в Азербайджане посетил Мемориальный комплекс геноцида в Губе

2018-04-25 14:37 | www.apa.az | 5

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став и сотрудники посольства посетили Губу.

Об этом АПА сообщили в Исполнительной власти Губинского района.

Д.Став встретился с главой ИВ Зияддином Алиевым. Он выразил удовлетворение мирным проживанием еврейской общины с другими общинами района.



Затем посол отправился в Красную Слободу и встретился с представителями еврейской общины.



Д. Став посетил Мемориальный комплекс геноцида в Губе и оставил запись в книге для почетных гостей.

Посол сообщил местному корреспонденту АПА, что в рамках своего визита в северный регион он также посетил Гусар, а завтра планирует посетить Худат. Он сказал, что главной целью его визита является развитие двусторонних отношений, а также развитие отношений в сферах экономики, образования и информационных технологий.