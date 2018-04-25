В Анкаре с участием президентов проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан

2018-04-25 14:59 | www.apa.az | 6

В Анкаре встреча один на один между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым завершилась.

Как сообщает АПА, затем с участием президентов было проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

По итогам заседания был подписан ряд документов между двумя странами.

Президенты выступят с заявлениями для прессы.

Отметим, визит Ильхама Алиева в Турцию является первым зарубежным визитом после переизбрания на должность президента Азербайджана.