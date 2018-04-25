Министр: В Баку сдадут новое общежитие для студентов

2018-04-25 15:33 | www.oxu.az | 5

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялась церемония вручения диплома почетного профессора университета президенту Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академику Акифу Ализаде.

Как передает Oxu.Az, выступивший на церемонии министр образования Джейхун Байрамов отметил важную роль Акифа Ализаде в развитие геологической и геофизической науки в Азербайджане, в том числе формировании молодых кадров.

Он заявил, что в последнее время престиж университета вырос.

Министр сообщил, что число предметов на иностранных языках увеличилось с 4 до 19, и добавил, что университет продолжает строительство комплекса общежития для студентов:

«Сдать общежитие в эксплуатацию планируется в следующем учебном году. Отмечу, что второй корпус университета тоже будет отремонтирован».