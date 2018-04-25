Закир Гасанов совершит официальный визит в Китай

2018-04-25 15:35 | www.apa.az | 5

По приглашению члена Государственного cовета Китайской Народной Республики, министра национальной обороны КНР генерал-полковника Вэя Фэнхэ, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 26-го апреля отправится в Пекин.



Как сообищили АПА в Минобороны, в рамках официального визита предусмотрены встречи с официальными лицами военно-политического руководства и других государственных структур КНР в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.



В ходе посещения предприятий военно-промышленного комплекса Китая, азербайджанская делегация ознакомится с современной военной техникой и другими продукциями военного назначения, способными усилить военный потенциал азербайджанской армии.