Эрдоган: «ИншаАллах, 24 июня в статусе президента свой первый зарубежный визит я совершу в Азербайджан»

2018-04-25 15:42 | www.apa.az | 7

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев после президентских выборов свой первый зарубежный визит совершил в Турцию. За что я ему благодарен».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган сказал, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан продолжит свое развитие: «Мы продолжим сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах. Я тоже после избрания президентом свой первый визит совершил в Азербайджан. ИншаАллах, 24 июня в статусе президента свой первый зарубежный визит я совершу в Азербайджан».