Водитель-беспредельщик задержан - ВИДЕО

2018-04-25 15:40 | www.oxu.az | 7

Задержан водитель автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 90-SO-003, который на 34-м километре трассы Баку-Алят вышел на встречную полосу и продолжил движение против потока автомобилей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, полиция установила личность водителя.

Стало известно, что автомобилем управлял Сейфуллаев Рауф Агаверди оглы 1987 года рождения. Он был задержан полицией.

Отметим, что правонарушение было зафиксировано видеорегистратором, установленным в автомобиле сотрудника сайта avtosfer.az. Информация об инциденте и видеокадры были распространены на новостных сайтах и в соцсетях.

На видео видно, что ехавший в Баку журналист приблизился на своем автомобиле к автомобилю нарушителя, снизил скорость для того, чтобы записать номер машины, и продолжил движение. Раздосадованный этим водитель BMW погнался за ним.

Делая опасные маневры, нарушитель преградил путь другому водителю. После этого из «BMW» вышел пассажир и пнул машину водителя, записавшего номер. Дальше погоня продолжилась с созданием аварийных ситуаций.

В результате автомобиль с видеорегистратором был помят, водитель понес моральный и материальный ущерб. Он незамедлительно обратился на «горячую линию» МВД – 102.

При осмотре также выяснилось, что на BMW был установлен запрещенный многотональный сигнал.