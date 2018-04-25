Прошло заседание азербайджано-турецкого совета – ФОТО

2018-04-25 15:41 | www.oxu.az | 5

В Анкаре завершилась встреча один на один президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, вслед за этим с участием президентов состоялось заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

По итогам заседания между двумя странами был подписан ряд документов.

Президенты выступят с заявлениями для прессы.

Отметим, что это первый зарубежный визит Ильхама Алиева после переизбрания его президентом Азербайджана.