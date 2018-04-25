Стал известен график второго тура чемпионата Формулы 2 в Баку

2018-04-25 17:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Обнародован график второго тура чемпионата Формулы 2, говорится в сообщении Операционной компании Бакинского городского кольца, распространенном в среду.

В этом году в чемпионате Формулы 2 участвуют 10 команд, борьбу будут вести 20 пилотов. Сезон чемпионата состоит из 12 туров. Каждый тур охватывает Гран-при, который проводится в конце недели. В этот период проходят две гонки.

Уже состоялся первый тур чемпионата Формулы 2. В настоящий момент первое место в таблице с 39 баллами занимает Ландо Норрис. Следом идут Артем Маркелов с 30 баллами и Серхио Сетте с 28 баллами.

Следующий тур пройдет 27-29 апреля в Баку.

Расписание тура чемпионата Формулы 2

Бахрейн, 6-8 апреля

Азербайджан, 27-29 апреля

Испания, 11-13 мая

Монако, 24-26 мая