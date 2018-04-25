Эрдоган: «Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках международного права»

2018-04-25 15:55 | www.apa.az | 8

«28 мая будет отмечаться 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Хочу поздравить азербайджанский народ по поводу этого события. В 2018 году пройдут памятные мероприятия в связи с Кавказской Исламской армией».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Р.Эрдоган отметил, что Ильхам Алиев был одним из первых, кто поддержал Турцию во время попытки военного переворота 15 июля: «Азербайджанский народ и государство поддержали нас и во время проведения операции «Оливковая ветвь». И мы в свою очередь воспринимаем нагорно-карабахскую проблему как свою. Этот конфликт должен быть урегулирован в рамках международного права. Мы также намерены расширить сотрудничество в военной и оборонной сферах. В рамках 7-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня будут подписаны важные документы».