Канадский армянин-террорист оказался женоненавистником

2018-04-25 15:51 | www.oxu.az | 7

Большинство из тех, кого Алек Минасян задавил фургоном в Торонто, были женщинами. Минасян восхищался Эллиотом Роджером, который убил шесть человек в Калифорнии в 2014 году.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на американские СМИ.

Водитель фургона, наехавший на группу прохожих в Торонто, питал ненависть к женщинам.

Как сообщила полиция в ночь на среду, 25 апреля, незадолго до происшествия Алек Минасян опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором восторгался Эллиотом Роджером, совершившим убийство шести человек в калифорнийской Санта-Барбаре в ночь на 24 мая 2014 года.

Перед убийством Роджер, в свою очередь, опубликовал на платформе YouTube видео, в котором рассказывал о разочаровании своей девственностью и угрожал местью якобы игнорировавшим его женщинам. После убийства 22-летний сын голливудского режиссера Питера Роджера был найден застреленным у себя в автомобиле.

Компания Facebook удалила аккаунт Минасяна, заявив, что в соцсети «нет места людям, которые совершают такие ужасные поступки». По данным полиции, большинство его жертв были женщинами в возрасте от 20 до 80 лет.

Напомним, что 23 апреля Минасян в арендованном фургоне наехал на группу прохожих недалеко от центра Торонто. В результате погибли 10 человек, в том числе двое граждан Южной Кореи, еще 14 были доставлены в больницу. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Минасяну, проживавшему вместе с отцом в пригороде Торонто, предъявлены обвинения в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. Его бывшие соученики рассказали СМИ, что молодой человек предпочитал одиночество и вел себя немного странно.

Али Мамедов

