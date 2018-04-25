В Баку временно изменен маршрут экспресс-автобусов H1

2018-04-25 17:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В связи с гонками Гран-при Азербайджана Формулы 1, которые через несколько дней пройдут в Баку, и дорожными ремонтными работами, которые проводятся от Сабунчинского дорожного узла до дорожной развязки Беюкшор, маршрут экспресс-автобусов H1, курсирующих по аэропортовскому шоссе, временно изменен, сообщили в среду в ООО "BakuBus".

Поэтому экспресс-автобусы H-1 будут отъезжать от станции метро «28 Мая» и следовать по улицам Диляры Алиевой, Кейкаб Сафаралиевой, проспектам Нефтяников и Нобеля, по Зыхской дороге и Зыхской бетонной дороге до аэропорта, а обратно – Зыхская бетонная дорога, Зыхская дорога, проспекты Нобеля и Ходжалы (станция метро «Шах Исмаил Хатаи»), улица Юсифа Сафарова, станция метро «28 Мая», сказали в Обществе.