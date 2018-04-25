Подписаны азербайджано-турецкие документы

2018-04-25 15:57 | www.apa.az | 7

После завершения VII заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция сегодня состоялась церемония подписания документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали протокол VII заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

«Двухгодичную программу работы (2018-2019) по применению Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим и заместитель министра по окружающей среде и градостроительству Турции Мехмет Джейлан.

«Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере электронной подписи между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством транспорта, мореходства и связи Турции» подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан.

«Меморандум о взаимопонимании по обсуждениям соглашения о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

«Соглашение об учреждении, механизме работы и деятельности Центров культуры между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

«Протокол об обмене личным составом между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Хулуси Акар.