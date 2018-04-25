Президент Ильхам Алиев: «Дружба и братство Турции с Азербайджаном имеют большое будущее»

2018-04-25 16:03 | www.apa.az | 8

«Первый свой визит после президентских выборов я совершил в братскую страну. Это естественно. Это традиция, которая показывает, что сегодня Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной в Анкаре после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев отметил, что первым, кто поздравил его с победой на президентских выборов, был именно Эрдоган: «Первым меня поздравил мой дорогой друг. Неделю назад была проведена инаугурация. Два дня назад завершилось формирование правительства, и вчера я уже был в Анкаре».

Глава государства подчеркнул, что между Турцией и Азербайджаном налажены крепкие братские и дружеские отношения, которые имеют большое будущее.