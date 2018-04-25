Подписаны азербайджано-турецкие документы - ФОТО

2018-04-25 15:52 | www.oxu.az | 5

В Анкаре с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает Oxu.Az, церемония прошла после седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

С азербайджанской и турецкой стороны документы подписали Эльмар Мамедъяров, Рамин Гулузаде, Шахин Мустафаев, Абульфас Гараев, Закир Гасанов, Мевлют Чавушоглу, Хулуси Акар и другие.

Кроме того, президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали протокол седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.