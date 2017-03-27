Азиатский банк назначил нового координатора в Азербайджане

2017-03-27 18:20 | www.oxu.az | 2

Азиатский банк развития (АБР) назначил Роланда Пладета координатором проекта технической помощи для оперативной подготовки инвестиционной программы второй стадии разработки крупнейшего азербайджанского месторождения «Шах Дениз».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, Пладет сменил на этом посту Меган Вольф.

Ранее Пладет заменил Вольф на посту координатора проекта расширения газового месторождения «Шах Дениз».

У.А.

