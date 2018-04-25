Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке

2018-04-25 17:23 | www.trend.az | 7

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон тесно сотрудничает с союзниками по вопросу ядерного соглашения с Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе.

По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по тому, как решить целый ряд задач, которые ставит Иран на Ближнем Востоке, в том числе по тем пунктам, которые может затрагивать новое соглашение, предложенное президентом Макроном", — заявил представитель Мэй.