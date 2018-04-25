Ильхам Алиев: «Мы усиливаем армию также за счет турецкой военной продукции»

2018-04-25 16:13 | www.apa.az | 7

«Проводятся совместные учения и исследования в оборонной сфере. Турецкая оборонная промышленность обладает широким спектром продукции».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы усиливаем армию также за счет турецкой военной продукции. Сегодня договорились, что будем прилагать больше усилий в этом направлении. Производимая в Турции продукция оборонного назначения соответствует самым высоким стандартам».