Ильхама Алиева в Турции встретили с песней «Can Azərbaycan» - ВИДЕО

2018-04-25 16:02 | www.oxu.az | 7

Находящийся с официальным визитом в Анкаре президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Oxu.Az, это первый визит Ильхама Алиева за рубеж после победы на президентских выборах 11 апреля.

Во дворце президента Турецкой Республики состоялась официальная церемония приветствия президента Ильхама Алиева.

Глава государства Ильхам Алиев прибыл во дворец президента Турции в сопровождении отряда кавалерии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

После государственного гимна прозвучала песня «Can Azərbaycan».