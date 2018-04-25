Президент Турции: Мы рядом с Азербайджаном в вопросе Карабаха

2018-04-25 16:19 | www.oxu.az | 7

Турция воспринимает нагорно-карабахский конфликт как свою собственную проблему и впредь будет поддерживать Азербайджан в этом вопросе.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы продемонстрировали общую позицию и в Карабахе, и в Африне.

Азербайджанское государство и народ были с нами во время операции «Оливковая ветвь». Мы же считаем карабахский конфликт своей проблемой. Важно решить его в рамках территориальной целостности и международных принципов права.

Также Азербайджан поддержал Турцию в борьбе с ФЕТО

Намерены усилить наше сотрудничество в военной и оборонной сфере».

Эльвин Пашазаде

