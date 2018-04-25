Ильхам Алиев: «Реализуемые Турцией и Азербайджаном совместные проекты имеют не только экономическое, но и большое политическое значение»

2018-04-25 16:29 | www.apa.az | 7

«Турция в вопросе нагорно-карабахского конфликта поддержала Азербайджан. Эта поддержка, солидарность, дает нам дополнительную силу. Конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права и резолюций СБ ООН, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что Азербайджан всегда был солидарен с Турцией в вопросе борьбы с терроризмом: «Поздравляю братский народ за успешную операцию «Оливковая ветвь». Азербайджан и в этом вопросе был рядом с Турцией».

Президент сказал, что два государства совместными усилиями реализуют большие проекты.

«БТК,ТАР, TANAP – большие проекты. Эти проекты реализуются в результате совместных усилий. Мы заново строим энергетическую и транспортную карту Европы, это увеличивает наши силы, укрепляет региональное сотрудничество и вносит вклад в безопасность региона. Эти проекты имеют не только экономическое, но и большое политическое значение. Это проекты, обеспечивающие мир и безопасность.

Также между двумя странами растет взаимное инвестирование. Азербайджан инвестировал в Турцию 14 миллиардов долларов, Турция инвестировала в экономику Азербайджана 12 миллиардов долларов. Только братские страны инвестируют друг в друга такие большие суммы. В ближайшем будущем TANAP и открытие завода «Star» еще больше увеличат наши возможности. Торговый оборот возрастет.

В мае будет отмечаться 100-летие АДР и годовщина со дня освобождения Баку от армянских бандитов при поддержке Кавказской исламской армии. История показывает, что мы были и всегда будем вместе» - сказал президент.