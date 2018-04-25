Ильхам Алиев: Турция олицетворяет силу в мире

2018-04-25 16:31 | www.oxu.az | 7

Дружба и братство между Турцией и Азербайджаном имеют большое будущее.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции, проведенной в Анкаре после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он заявил, что Азербайджан с радостью воспринимает протекающие в Турции процессы:

«Под руководством моего дорогого брата Турция прошла огромный путь. Экономическое, политическое и социальное развитие Турции радует нас.

Турция олицетворяет силу в мире. Эта сила растет все больше и больше. Друзья радуются, а врагов это огорчает. Уверен, что Турция и впредь будет идти только по пути победы и успеха».