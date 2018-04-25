Президент: Мы усиливаем нашу армию турецким оружием

2018-04-25 16:37 | www.oxu.az | 7

Азербайджан обеспечивает потребности армии за счет производимой в Турции военной продукции.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он заявил, что в Турции очень развита сфера оборонной промышленности:

«Сегодня договорились, что будем прилагать больше усилий в этом направлении. Производимая в Турции продукция оборонного назначения соответствует самым высоким стандартам».

Эльвин Пашазаде

