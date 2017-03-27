На ряде улиц в центре Баку запрещена парковка автомобилей

2017-03-27 18:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня и до 31 марта, с 22:00 до 06:00 начнется установка барьеров безопасности на участке ул. Хагани от пересечения с ул. А.Пушкина до пересечения с проспектом Бюльбюля, где будет проходить трек Формулы 1, сообщили в понедельник в Операционном компании Бакинского городского кольца.

Поэтому просьба к жителям столицы в эти дни не парковать автомобили на данной территории.

Операционная компания Бакинского городского кольца, являющаяся организатором Формулы 1 в Азербайджане, продолжает подготовительные работы к Гран-при Азербайджана, который пройдет в столице 23-25 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)