Азербайджан и Турция выходят на новый уровень сотрудничества - эксперт

2018-04-25 17:38 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция сегодня выходят на новый уровень сотрудничества, считает эксперт-экономист, доктор экономических наук Муслим Ибрагимов.

В беседе с Trend Ибрагимов подчеркнул, что Азербайджан и Турция являются ключевыми экономическими партнерами.

"Растет товарооборот и объемы взаимных инвестиций между странами. Реализуемые странами проекты, такие как "Южный газовый коридор" создают новый формат сотрудничества в регионе. Они способствуют в целом более тесной интеграции Турции со странами Южного Кавказа, за исключением Армении", - сказал Ибрагимов.

Говоря о совместных проектах, реализуемых Азербайджаном и Турцией, он отметил важность "Южного газового коридора".

"Сегодня Азербайджан развивает ненефтяной сектор, однако не собирается отказываться от нефтегазовых проектов. Азербайджан здесь будет не только экспортером энергоресурсов, но и также может получить дополнительную прибыль от транспортировки топлива. В целом, проект внесет вклад в развитие экономики как Азербайджана и Турции, так и всех задействованных стран", - сказал Ибрагимов.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Турции. В рамках визита главы государства в среду в Анкаре состоялось VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция и церемония подписания ряда документов. В частности, одними из подписанных документов стали меморандум о сотрудничестве в сфере е-подписи и меморандум о взаимопонимании по обсуждениям соглашения о преференциальной торговле между двумя странами. Оба документа внесут значимый вклад в развитие торговых и деловых связей между Азербайджаном и Турцией.