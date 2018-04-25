Новый председатель Госкомитета по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам за рубежом

2018-04-25 17:15 | www.apa.az | 5

Новый председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов обратился к азербайджанцам за рубежом через социальную сеть.

Как сообщает АПА, в обращении говорится:



«Дорогие друзья и проживающие за рубежом соотечественники! Я выражаю глубокую благодарность господину президенту за высокое доверие. Я благодарю каждого из вас за ваши поздравления, письма и звонки. Число поздравлений, которые я получил со всего мира, удивило меня в хорошем смысле этого слова. Я уверен, что каждый из вас испытывает чувства любви к Родине. Я верю, что в результате эффективного сотрудничества с живущими за рубежом нашими соотечественниками мы добьемся практических результатов в развитии нашего государства, защите наших национальных интересов. Будьте уверены, что ни один из вас не будет забыт. Еще раз благодарю каждого из вас».

Отметим, 23 апреля распоряжением президента Азербайджана Ф.Мурадов назначен на должность председателя Государственного комитета по работе с диаспорой.