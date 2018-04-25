Федерация футбола Турции приняла решение в связи с прерванным матчем «Фенербахче» – «Бешикташ»

2018-04-25 17:19 | www.apa.az | 6

Полуфинальный матч Кубка Турции «Фенербахче» – «Бешикташ» будет продолжен с того момента, когда был прерван. Как сообщает apasport.az, решение об этом приняла Федерация футбола Турции.

Скандальное дерби продолжится 3-го мая с 57-й минуты, на которой оно было прервано, однако оставшаяся часть встречи пройдёт при пустых трибунах.

Отметим, что матч «Фенербахче» – «Бешикташ» состоялся на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и был прерван при счёте 0:0 из-за хулиганских действий болельщиков, забросавших поле посторонними предметами. Первая игра между этими командами завершилась со счётом 2:2.