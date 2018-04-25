Казахстан впустил США на Каспий

2018-04-25 16:57 | www.oxu.az | 7

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для военно-морских сил США.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Теперь Соединенные Штаты смогут пользоваться альтернативным маршрутом отправки грузов в Афганистан в обход России.

Соглашение утвердил Сенат Казахстана в марте 2018 года. Президент республики Нурсултан Назарбаев подпишет его в ближайшие дни.

Маршрут транзита специальных грузов в Афганистан по предложению США будет пролегать из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан. Далее железнодорожным транспортом в Узбекистан, а затем в Афганистан.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абрахманов заявил, что соглашение подписано исключительно в интересах республики как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира в соседнем Афганистане.

Директор по культурным, научным и образовательным проекта Центра традиционных культур (Москва) Александр Собянин отметил, что данное соглашение в целом не несет угрозы интересам России, но появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспийского моря нежелательно.

Али Мамедов

