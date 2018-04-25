Эрдоган поздравил народ Азербайджана

2018-04-25 17:11 | www.oxu.az | 5

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ со столетием Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Oxu.Az, поздравление турецкий лидер озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анкаре.

«28 мая будет отмечаться столетие со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. В связи с этим поздравляю азербайджанский народ», - сказал он, добавив, что также в 2018 году пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летней годовщине создания Кавказской исламской армии.

Он заявил, что Кавказская исламская армия участвовала в определении границ Азербайджана:

«В этом году пройдет ряд мероприятий в связи с деятельностью Кавказской исламской армии».

Эльвин Пашазаде

