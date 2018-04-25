Китай готов сотрудничать с Азербайджаном на благо народов обеих стран - премьер

2018-04-25 17:45 | www.trend.az | 7

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду направил телеграмму Новрузу Мамедову, поздравив его со вступлением в должность премьер-министра Азербайджана, сообщает агентство "Синьхуа".

Положительно оценив успехи, достигнутые в развитии двусторонних связей после установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном, Ли Кэцян отметил, что КНР готова совместно с азербайджанской стороной содействовать непрерывному достижению нового прогресса в двустороннем сотрудничестве во всех областях, чтобы результаты совместной реализации инициативы "Пояс и путь" приносили пользу народам обеих стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.