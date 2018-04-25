В Анталии будет проведена конференция бизнесменов Турции и России

2018-04-25 17:22 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, конференция на тему «Будущее турецко-азербайджанских отношений в развивающейся Евразии» начнется 26 апреля.

В мероприятии, которое будет организовано Платформой международного сотрудничества Турции, ожидается участие бизнесменов, политиков и представителей СМИ двух стран.

На конференции будут обсуждены возможности еще большего расширения сотрудничества между двумя странами в сферах образования, энергетики, банковского дела, строительства, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта и др.

В работе конференции также примут участие представители азербайджанских медиа.