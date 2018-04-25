Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

2018-04-25 17:24 | www.apa.az | 5

Президент Румынии Клаус Вернер Иоханнис поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.



Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Дорогой господин президент, поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Желаю Вам успехов в государственной деятельности. Уверен, что Румыния и Азербайджан будут иметь возможность предпринимать больше усилий для расширения стратегического партнерства, двустороннего экономического сотрудничества на основе конкретных проектов. Дорогой господин президент, примите мое глубокое почтение».